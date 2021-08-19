Transferin hareketli takımı Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Sarı-kırmızılılar kadrosunu yıldızlarla güçlendirirken ayrılacak oyuncularla ilgili ise tasarrufunu pek kullanmamıştı. Jesse Sekidika, Valentin Ozornwafor'dan yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kendilerine kulüp bulmaları istenirken ilk ayrılıklar genç oyunculardan geldi.
Oğulcan Çağlayan transferinde Çaykur Rizespor'la yaşanan ihtilaf nedeniyle yaşanan sorunlar giderildi. Sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan için Çaykur Rizespor'a yaklaşık 500 bin Euro'nun yanında Ali Yavuz Kol'u da geri alma maddesinin de bulunduğu bir anlaşmayla birlikte bonservisiyle veriyor. Sarı-kırmızılıların 2000 jenerasyonunun önemli isimleri olan Atalay Babacan ve Yunus Akgün de Karadeniz ekibine kiralık olarak gönderiliyor.
"VERMEMİZİN SEBEBİ OYNAMALARI"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Randers maçı öncesindeki basın toplantısında genç oyuncuların transferine ilişkin konuşmuş ve duruma açıklık getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı açıklamasında "Biz Oğulcan için 3 genç verdik, onları vermemizin sebebi oynamalarını istememizdi. Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray'dır, önceliğimiz vardır. Kiralık verdiğim Yunus ve Atalay, ikisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. İnşallah Rizespor’a faydalı olurlar. Bu kadar genç almayı ön plana almışken ocağımızdan yetişen bir gençten vazgeçeceğimizi kimse düşünmesin. Orada başarılı olacaklardır. Olmaları da gerek" ifadelerini kullanmıştı.
EMRE TAŞDEMİR, OKAN KOCUK'UN YANINA
Galatasaray'da yaşanacak diğer ayrılık ise Emre Taşdemir... Bu sezon başında sözleşmesi uzatılan 26 yaşındaki sol bek, Giresunspor'la prensip anlaşmasına verdi. Sol beke ofansif bir takviye yapmak isteyen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş konuşmuş ve "Emre Taşdemir'i istiyoruz, ilgilendik ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Onlar da çözülüyor herhalde. Büyük bir ihtimalle bir kaç gün içerisinde aramıza katılır diye düşünüyorum" demişti.
FALCAO VE BABEL'İN MENAJERLERİNE YETKİ VERİLDİ
Galatasaray'da maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Sofiane Feghouli, takımdan ayrılmaya sıcak bakmazken Radamel Falcao ise uygun bir teklif gelmesi durumunda ayrılabileceğini iletti. MLS takımlarından bazılarının Kolombiyalı'yla ilgilendiği belirtilirken ne oyuncuya ne de sarı-kırmızılılara şu ana kadar herhangi bir teklif gelmemesi üzerine Galatasaray, Falcao transferi için menajerlere yetki verdi.
Sofiane Feghouli'nin indirime yanaşmaması ve takımdan ayrılmak istememesi üzerine maliyet düşürme adına alternatif plan devreye kondu. Sarı-kırmızılılar, Feghouli'ye kıyasla performanslarından memnun olmasına rağmen şartların bekledikleri gibi gelişmemesi nedeniyle Ryan Babel'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu kanadıyla görüşen sarı-kırmızılılar, yıldız isme teklif getirmesi için de menajerlere yetki verdi.
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