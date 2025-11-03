Galatasaray Çağdaş Faktoring, Flammes Carolo Basketi ağırlayacak!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Avrupa Ligi beşinci haftasında yarın Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını konuk edecek. Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Flammes Carolo Basket ise 3. sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında yarın Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Bu sezon grubunda 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 72-61 yendi.
Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Flammes Carolo Basket ise 3. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Fransız ekibiyle oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 62-56 mağlup etti.