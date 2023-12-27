Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding: 83-103 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding: 83-103 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 103-83 mağlup ederek 16'da 16 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, derbide G.Saray'ı farklı geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 103-83 mağlup etti.

        Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, televizyon molasının ardından iki takım da özellikle savunmada etkili bir görüntü ortaya koydu. İlk çeyreğin son 3 dakikasına takımlar 13-13'lük eşitlikle girerken, Fenerbahçe Alagöz Holding; McBride, Sevgi Uzun, Anderson ve Meesseman'ın üst üste sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak skoru 22-13'e getirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Meltem Yıldızhan'ın 3 sayılık basketine Fenerbahçe Alagöz Holding, McBride'ın 2 sayılık atışıyla karşılık verince periyot 24-16 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

        REKLAM

        İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring, hem dış atışlarda hem de pota altında rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-6'lık seriyle farkmı 3 sayıya indirdi: 27-30. McBride ve Meesseman'la etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı yeniden 6 sayıya çıkararak devreye 44-38 önde girdi.

        Müsabakanın ikinci yarısı Fenerbahçe Alagöz Holding'in 5-0'lık serisiyle başladı: 38-49. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Vanloo ve Sude Yılmaz'ın dış atışlarıyla farkı 2 sayıya (51-53) indirdi. Kalan sürede hızlı hücumlar ve dış atışlarda başarılı olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ribaundlarda da rakibine üstünlük kurarak, son çeyreğe girilirken 22-4'lük seriyle farkı 20 sayıya çıkardı: 75-55.

        Fenerbahçe Alagöz Holding, maçın son çeyreğine de dış atışlardaki yüksek isabet yüzdesiyle başladı. Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek ve McBride'ın basketleriyle skoru 94-66'ya getiren sarı-lacivertliler, bu periyodun ilk 4 dakikalık bölümünde farkı da 28 sayıya yükseltti. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini deplasmanda 103-83 mağlup etmeyi başardı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 16. maçında 16. galibiyetini alırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 6. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ahmet Cömert

        Hakemler: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, Hines-Allen 23, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 10, Hartley 16, Sude Yılmaz 9, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş, İnci Güçlü

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 12, Meesseman 23, Anderson 14, Şerife Alperi Onar 7, McBride 30, Sevgi Uzun 9, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır

        1. Periyot: 16-24

        Devre: 38-44

        3. Periyot: 55-75

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        İmparator sahaya indi!
        İmparator sahaya indi!
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Habertürk Anasayfa