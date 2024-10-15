Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde galibiyet peşinde
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Sportiva ekibini konuk edecek.
FIBA Avrupa Kupası J Grubu ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın Portekiz'in Sportiva ekibini ağırlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki ilk maçında deplasmanda Baxi Ferrol'u 83-66 mağlup etti. Sportiva ise ilk maçında evinde KP Tany Brno'ya 73-63 yenildi.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde çıkacağı ilk grup maçında galibiyet hedefliyor.