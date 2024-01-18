Galatasaray Çağdaş Faktoring: 85 - InvestInTheWest Enea Gorzow: 91 MAÇ SONUCU
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibine evinde 91-85 mağlup oldu. İlk maçı 14 sayı farkla kazanan sarı kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray Çağdaş FaktoringKadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibini konuk etti.
Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan 91-85 yenik ayrıldı.
Deplasmanda oynanan ilk maçı 87-73 kazanan sarı-kırmızılılar, sayı averajıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Vladimir Zanev (Bulgaristan), Ciprian Stoica (Romanya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hartley 6, Hines-Allen 18, Smith 19, Vanloo 25, Meltem Yıldızhan, Abdelkader 7, Herbert-Harrigan 10, Sude Yılmaz, Büşra Akbaş
InvestInTheWest Enea Gorzow: Tsineke 22, Telenga 11, Bibby 21, Jakubiuk 17, Wentzel 11, Jones 9, Kuczynska, Pszczolarska
1. Periyot: 18-26
Devre: 41-40
3. Periyot: 66-62