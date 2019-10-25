Normalde ilk 10 dışında kalan ülkeler, "Devler Ligi"ne direkt takım gönderemiyor ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ekip, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa ekstra bir kontenjan açılıyor ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor.