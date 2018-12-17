Galatasaray - Benfica maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda Schalke, Porto ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta mücadele etmişti. Grubunda 3. olarak Avrupa Ligine giden Galatasaray, Avrupa Ligi kura çekiminde Portekiz'in köklü ekiplerinden Benfica ile eşleşti. Peki, Galatasaray - Benfica Avrupa Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekilişinin ardından Galatasaray ile Benfica eşleşti. Galatasaray'ın sahası Türk Telekom Arena'da oynanacak ilk maç 14 Şubat'ta Türkiye'de, ikinci maç ise 21 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak. Maçlar beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

KURA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekilişine, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

AVRUPA LİGİ SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

FENERBAHÇE - Zenit

GALATASARAY - Benfica

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Prag - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zürih - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiakos - Dinamo Kiev

Lazio - Sevilla

Sporting Lizbon - Villarreal

BATE - Arsenal