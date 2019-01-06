Garry Rodrigues'i 10.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a satan Galatasaray, oluşan kaynakla kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Listesinde birçok isim bulunan Sarı-Kırmızılılar için TRT Spor'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Aslan, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve mutsuz olan Michy Batshuayi için temasa geçti. Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncu, bu sezonun başında 3 milyon Euro bedelle Valencia'ya kiralanmıştı. Batshuayi'nin yıllık kazancının 4 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.