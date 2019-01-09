Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak ayı Divan Kurulu toplantısında kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Kendisine yapılan eliştirelere cevap veren Cengiz, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum." dedi.

Başkanlık makamına planlı olarak gelmediğini söyleyen Cengiz, "Biz 3 hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik Bizi isteselerdi direkt men edebilirlerdi. 5 ay bunun kavgasını verdik. Şu anda da CAS'tayız." dedi.

" TFF ile hiçbir sorunum yok. 15 yönetim kurulu üyesini de bizzat tanırım. Ancak orada edilen laf bize edilmiştir. Diyorlar ki hiçbir hakemimi yedirmem, kimseye vermem. Ben de diyorum ki, hiçbir hakem, hiçbir camianın üstünde değildir"

"IBRAHIMOVIC'I ALABİLİRDİM"

Transferle ilgili eleştirileri yanıtlayan Cengiz, "İstesem Zlatan Ibrahimovic'i alırdım, alamadım. Bana eski kasetleri, ses kayıtlarımı, montajları getirmeyin.... Ibrahimovic icin de uğraştım, uğraşmadım da değil" cevabını verdi.

Forvet transferiyle ilgili de konuşan Cengiz, "Bizim forvetimiz yok ama lige baktığımız zaman 4-5 forveti olan takımlardan fazla gol atmışız. Allah'ın işi" dedi.

Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada ''Taraftar bazen ağır konuşuyor. Ben de genç olsam belki aynısını yapardım. Şu an Çin'de saat kaç, Brezilya'da saat kaç, Türkiye'de saat kaç? Bunun lütfen farkına varın. Arkadaşlarımız neredeyse hiç uyumuyor, nöbet tutuyor. Buna emin olabilirsiniz.'' sözlerini kullandı. Cengiz'in bu sözleri ise uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve Çin'de forma giyen Brezilyalı forvet Alan Carvalho'yu akıllara getirdi.