Dursun Özbek'ten flaş sözler! "Pis oyunlar devam ediyor"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni sezondan itibaren Florya'dan Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacaklarını söyleyen Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi sahaya dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası olmayacağız" dedi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
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Özbek, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda şampiyonluk yarışı, yeni antrenman tesisleri ve Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
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"ÇÖZÜM, BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAKTIR"
"Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosu açıklandı. Yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladık. Bu seviyeyi de sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç kolay olmayacak. Dolayısıyla, kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmanın yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip, bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukta ifade etmek isterim, Galatasaray bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız"
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"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BAŞINDA KEMERBURGAZ'DAYIZ"
"Bu borçlardan kurtulmak için atılması gereken adımlardan biri de Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmak konusu. Kemerburgaz'da inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başından itibaren Kemerburgaz'da olacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum"
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"RAKİPLERİMİZİN HAYAL DAHİ EDEMEYECEĞİ..."
"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu almak, şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı kazanarak bu gururu perçinledik. Bu kupayla, tarihimizde 60. kupaya ulaşarak birçok rakibimizin hayal dahi edemeyeceği bir rakama ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
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"URFA'DAKİ G.SARAY SEVGİSİNİ KELİMELERLE ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL"
"Süper Kupa maçının Urfa'da oynanmasına karar verilmişti. Ben de maçtan 1-2 gün önce Urfa'ya gittim. 1-2 günü orada, bölgede geçirdim. Üzerine basarak söylüyorum, Galatasaray sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bize olan inanılmaz sevgi için bölge halkına özel bir teşekkür gönderiyorum."
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"SAHANIN İÇİNNDE GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"
"Futbol takımımız şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla, rekorlar kırarak gidiyor. Onların mücadelesi, bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştiriyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi sahaya dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz"