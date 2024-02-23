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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - Futbol Haberleri

        Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:15
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

        • 2

          Galatasaray'ın mağlubiyeti ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde alınan diğer sonuçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

        • 3

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 4

          11. SIRA ELEME OYNUYOR

          Türkiye 11. sırada yer aldığı takdirde ise Süper Lig'de şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        • 5

          İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri...

        • 6

          1- İNGİLTERE (100.803 PUAN)

        • 7

          2- İSPANYA (86.614 PUAN)

        • 8

          3- İTALYA (84.855 PUAN)

        • 9

          4- ALMANYA (81.767 PUAN)

        • 10

          5- FRANSA (63.831 PUAN)

        • 11

          6- HOLLANDA (61.100 PUAN)

        • 12

          7- PORTEKİZ (55.149 PUAN)

        • 13

          8- BELÇİKA (46.800 PUAN)

        • 14

          9- TÜRKİYE (37.600 PUAN)

        • 15

          10- İSKOÇYA (35.850 PUAN)

        • 16

          11- ÇEKYA (35.300 PUAN)

        • 17

          12- İSVİÇRE (32.575 PUAN)

        • 18

          13- AVUSTURYA (32.400 PUAN)

        • 19

          14- DANİMARKA (31.450 PUAN)

        • 20

          15- NORVEÇ (31.125 PUAN)

        • 21

          16- İSRAİL (30.375 PUAN)

        • 22

          17- YUNANİSTAN (28.725 PUAN)

        • 23

          18- UKRAYNA (28.000 PUAN)

        • 24

          19- SIRBİSTAN (27.775 PUAN)

        • 25

          20- POLONYA (25.375 PUAN)

        • 26

          21- HIRVATİSTAN (25.025 PUAN)

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