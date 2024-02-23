Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
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Galatasaray'ın mağlubiyeti ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde alınan diğer sonuçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye 11. sırada yer aldığı takdirde ise Süper Lig'de şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin yeri...
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1- İNGİLTERE (100.803 PUAN)
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2- İSPANYA (86.614 PUAN)
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3- İTALYA (84.855 PUAN)
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4- ALMANYA (81.767 PUAN)
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5- FRANSA (63.831 PUAN)
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6- HOLLANDA (61.100 PUAN)
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7- PORTEKİZ (55.149 PUAN)
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8- BELÇİKA (46.800 PUAN)
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9- TÜRKİYE (37.600 PUAN)
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10- İSKOÇYA (35.850 PUAN)
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11- ÇEKYA (35.300 PUAN)
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12- İSVİÇRE (32.575 PUAN)
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13- AVUSTURYA (32.400 PUAN)
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14- DANİMARKA (31.450 PUAN)
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15- NORVEÇ (31.125 PUAN)
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16- İSRAİL (30.375 PUAN)
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17- YUNANİSTAN (28.725 PUAN)
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18- UKRAYNA (28.000 PUAN)
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19- SIRBİSTAN (27.775 PUAN)
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20- POLONYA (25.375 PUAN)
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21- HIRVATİSTAN (25.025 PUAN)