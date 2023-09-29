Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Ankaragücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 7. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda her iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili tüm bilgiler...

