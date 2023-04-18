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Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile koleksiyonu tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray ligde karşılaştığı tüm rakipleri yendi

Giriş: 18.04.2023 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile koleksiyonu tamamladı
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

14'te Abdülkerim ile öne geçen, ilk yarıyı ise Icardi'nin golüyle 2-1 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda Mertens ve Rashica ile bulduğu gollerle mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.

Puanını 69'a yükselten Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle ligdeki tüm rakiplerini de yenmiş oldu. Ligin ilk yarısında Giresunspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor mücadelelerinde puan kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

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