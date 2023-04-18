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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

14'te Abdülkerim ile öne geçen, ilk yarıyı ise Icardi'nin golüyle 2-1 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda Mertens ve Rashica ile bulduğu gollerle mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.

Puanını 69'a yükselten Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle ligdeki tüm rakiplerini de yenmiş oldu. Ligin ilk yarısında Giresunspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor mücadelelerinde puan kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

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