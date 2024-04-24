Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5’e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.