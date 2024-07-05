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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, ABD'li basketbolcu Will Cummings'i renklerine bağladı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, ABD'li basketbolcu Will Cummings'i renklerine bağladı

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:57 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:58
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        Galatasaray'a ABD'li oyun kurucu!
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        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'i renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'de oynayan 32 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Cummings, 2017-2018 sezonunda forma giydiği Darüşşafaka'da Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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