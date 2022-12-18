2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada sakatlanan Mauro Icardi, Arjantin'e gitmiş ve tedavisine burada devam edilmişti. Galatasaray'ın golcüsü dün akşam İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında ayrıca Icardi'nin kulüp doktoru Yener İnce'nin kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği de belirtildi.