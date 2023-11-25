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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a formadan dev gelir! İşte Puma anlaşmasının detayları - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a formadan dev gelir!

        Galatasaray, Puma ile yeni sezonda yürürlüğe girecek 5 yıl için 25 milyon Euro'luk forma tedarik anlaşmasını açıklarken anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni sezonlardaki formadaki kar marjı yüzde 50'nin üzerinde olacak. Elit A kategorisinde hazırlanacak formaların satışı için hedeflenen sayı 1 milyon! Diğer yandan Cumhuriyet'in 100. yılı için üretilen forma şimdiye kadar 85 bin adet satılırken Şubat 2024'te 150 bin forma satışa sunulacak. Futbolculara özel ürünler de kısa sürede mağazalarda olacak

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 25.11.2023 - 09:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:22
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        Formadan dev gelir!
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        Galatasaray'ın yeni tedarikçisiyle birlikte yeni sezonda üç farklı kalitede forması olacak. Formalar arası maliyet farkları mevcut olduğu için formaların satış fiyatı netleşmediği gibi Galatasaray'a kaça geleceği de henüz belli değil. Buna rağmen Galatasaray'ın kar marjı, yakın dönemdeki en yüksek anlaşma olacak.

        GALATASARAY'A KALACAK ORAN, YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE!

        Galatasaray'ın Puma ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bir formadan sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek oran, yüzde 50'nin üzerinde olacak. Florya'nın yeni formalara dair talepleri firmaya iletilirken korsan forma yapılmasının engellenmesi için tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu çalışmaların ardından Galatasaray'ın bir formadan alacağı yüzde, yeni sezon formalarının kulübe geliş ve satış fiyatları belli olunca netleşecek.

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        FORMA ELİT A KATEGORİSİNDE OLACAK!

        Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği forma Puma'nın Elit A Kategorisinde olacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Manchester City, Milan, Borussia Dortmundlu gibi kulüplerin arasında yer aldığı kategoride formayı sırtına geçirecek.

        Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezonda forma satış hedefi 1 milyon! Yeni sezondaki üç forma ve mağaza bünyesinde çıkan antrenman ürünlerinin toplam satışının 1 milyon olması hedefleniyor.

        CUMHURİYET'İN 100. YILI İÇİN ÇIKAN FORMA NE DURUMNDA?

        Galatasaray'ın Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için tasarladığı forma şu ana kadar 85 bin adet satıldı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Cumhuriyet formasına gösterilen yüksek talep sonrasında tedarikçi firma ile masaya oturarak yeni formaların üretimini talep etti. 150 binden fazla forma, Şubat 2024'te mağazalarda olacak.

        ŞUBAT 2024'TE 150 BİN CUMHURİYET FORMASI!

        100. yıl formasının yanı sıra bu sezonki parçalı ve beyaz formaların tedariği de sağlanmış durumda. Parçalı ve beyaz formayı almak isteyen taraftarlar, bugünden itibaren mağazalardan bu formalara ulaşabilecek. Sarı-kırmızılı yetkililer gereken hazırlığın yapıldığını ve sezon sonuna kadar söz konusu formalarda tedarik sorunu yaşanmayacağını belirtti.

        FUTBOLCULARA ÖZEL ÜRÜNLER...

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculara özel ürün yapılmadığını düşünürken sarı-kırmızılı kulüp bu noktada da çalışmalarını tamamladı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'yle ilgili altı parçalık bir set hazırlanırken bu ürünler, bugünden itibaren fiziki olarak satın alınabilecek. Sweatshirt'ten atkıya, çantadan bere ve bibloya kadar çok sayıda özelleştirilmiş ürün de üretim sürecinde ve kısa süre içerisinde satışa çıkacak.

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