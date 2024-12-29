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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu!

        Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralamış ve Alman sol bekin yerine Ismail Jakobs'u transfer etmişti. Alman basını, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınacağını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:56
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        • 1

          Geçen sezon devre arasında sol bek bölgesini güçlendiren Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.

        • 2

          25 yaşındaki sol bek sarı-kırmızılılarda istenen performansı göstermezken; Cimbom yaz döneminde oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte Werder Bremen'e kiralamıştı.

        • 3

          Alman basınından Bild, Derrick Köhn'e özel bir parantez açarak çok iyi bir performans sergilediğini yazdı.

        • 4

          BREMEN OPSİYONU KULLANACAK

          Habere göre; Galatasaray'dan kiralanan ve 13 maçta 2 gol atan Derrick Köhn'ün bonservisinin alınacağını iddia etti.

        • 5

          Werder Bremen'in son 13 yıldaki en iyi performansını sergilediği haberin detaylarında yer aldı.

        • 6

          Derrick Köhn Alman temsilcisinde tüm kulvarlarda 15 maçta 966 dakika süre aldı ve 2 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

        • 7

          5.12 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK

          Werder Bremen, satın alma opsiyonunu kullanması halinde sarı-kırmızılıların kasasına 5 milyon 125 bin Euro bonservis bedeli girecek.

        • 8

          G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekildeydi:

        • 9

          * Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

          * İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

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