Galatasaray: 1 - Olimpija Ljubljana: 0 | MAÇ SONUCU

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da gol 24. dakikada Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Ayrıca, Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Deplasmandaki mücadeleyi de 3-0 kazanan Galatasaray, toplamda 4-0'lık skorla turu geçen taraf oldu ve adını play-off'a yazdırdı.

PLAY-OFF'TAKİ RAKİP MOLDE! Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Molde, Klaksvik'i uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın play-off'taki rakibi oldu. Molde'nin 2. golü eski Galatasaraylı Linnes'ten geldi.

REKLAM ICARDI TARAFTARLA BULUŞTU Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıktı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarın büyük beğenisini toplayan Icardi'nin bonservisi alındı.

Takıma geç katılan 30 yaşındaki santrfor, ilk Olimpija Ljubljana ile Süper Lig'deki Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girdi. İlk 2 resmi maçına deplasmanda çıkan Icardi, bu sezon ilk kez iç sahada taraftarıyla buluştu. Icardi, ayrıca bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ Sarı-kırmızılı taraftarlar, Olimpija Ljubljana müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi yaklaşık 40 bin Galatasaraylı futbolsever takip etti. Ayrıca Galatasaray'ın UEFA listesinde yer almayan yeni transferleri Kerem Demirbay ile Tete de tribünden maçı izledi. MAÇTAN DAKİKALAR 15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top, Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vidovsek'te kaldı. REKLAM 24. dakikada Galatasaray öne geçti. Sacha Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi, göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Vidovsek'te kaldı. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, 1-0 önde bitirdi.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı. 56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı. 64. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira'nın Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.