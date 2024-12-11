Galatasaray: 0 - Olimpik Lyon: 6 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Olimpik Lyon takımına 6-0 mağlup oldu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, evinde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon'a 6-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Catarina Campos, Vanessa Gomes, Sandrine Gonçalves Santos (Portekiz)
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Jackmon, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze (Dk. 86 Berna Yeniçeri), Emine Ecem Esen (Dk. 46 Diallo), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Dk. 86 Arzu Akkurt), Usme (Dk. 46 İrem Eren), Staskova
Olimpik Lyon: Endler, Bacha (Dk. 66 Huerta), Renard, Sombath, Carpenter, Dabritz, Egurrola (Dk. 66 Majri), Van de Donk, Dumornay (Dk. 74 Le Sommer), Diani (Dk. 74 Horan), Hegerberg (Dk. 66 Becho)
Goller: Dk. 19 Hegerberg, Dk. 24 Dabritz, Dk. 34 Jackmon (Kendi kalesine), Dk. 49 Renard, Dk. 69 Van de Donk, Dk. 76 Le Sommer (Olimpik Lyon)
Sarı kart: Dk. 85 Demehin (Galatasaray Petrol Ofisi)