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        Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi bugün yeniden ziyarete açılacak

        Galata Kulesi bugün yeniden ziyarete açılacak

        İstanbul siluetinin sembol yapılarından Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları sona erdi. Tarihi kule bugün ziyarete açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:00
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        Galata Kulesi ziyarete açılıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, bugün tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

        Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

        GÖÇMEN KUŞLARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

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        Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

        Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.

        Bugün girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Galata Kulesi
        #haberler
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