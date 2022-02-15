Galata Kulesi'ne 'sevgililer' yansıdı

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında 'Sevgililer Beyoğlu'nda' başlığıyla başlatılan etkinlik kapsamında gönderilen fotoğraflar, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Dün akşam saat 22.00'de başlayan etkinlik kulenin ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlendi. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. DHA'nın haberine göre; etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.