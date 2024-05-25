Galata Kulesi'ndeki çalışmalar tamamlandı

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'nde yapılan onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Galata Kulesi'nde yapılan çalışmaların, 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projelerin modern teknolojilerle, alanında uzman akademisyenler rehberliğinde uygulandığı belirtildi.

"SAATTE EN FAZLA 100 KİŞİ GİREBİLECEK"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de ziyaretçilere ve göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmalar, profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklenmiştir. 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ziyaretçilere yeniden açılacak olan Galata Kulesi'nde, ziyaretçi yönetim planı çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.