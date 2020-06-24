Galata'dan Fildişi Sahili'ndeki kadın kakao çiftçilerine destek

Türkiye’den Olgun Kaşıkçı’nın da aralarında bulunduğu, dünyanın önde gelen ve gelecek vadeden sanatçıları anlamlı bir dijital sergide bir araya geldi.
‘Hazzı Hayal Et’ adlı dijital sergide 13 sanatçı, pandemi sonrası bir dünyayı hayal edebilmek için, dünya şehirlerindeki ünlü sokakların sessiz görüntülerini tuval olarak kullandı.
İstanbul’da Galata Kulesi’ndeki bir sokak müzikalinden, Madrid'deki uçan balonlara, Sao Paulo sokaklarında bir evlilik teklifinden, Roma’nın hareketli hayatına kadar uzanan eserlerin sahibi sanatçılar, yeni bir gün doğumunu betimlemek için bir dizi dijital teknik kullandılar.
Magnum’un global kampanyasına Türkiye’den katılan sanatçı Olgun Kaşıkçı, eserinde İstanbul Galata’daki cıvıl cıvıl hayatı yorumladı. Kendi hazzını “başarının ardından gelen duygu” olarak adlandıran Kaşıkçı,“Herkesin, her zaman olduğu gibi sokakta özgür hissetmesini ve şehrin eski ritmine kavuşmasını diliyorum. Eserimi yaratırken İstanbul’un bir müziği olduğunu düşledim. Herkesin sokaklardaki bu güzel müzikalin bir parçası olduğunu ve hazzı birlikte paylaştıklarını hayal ettim” dedi.
Dijital sergiyi gezen tüm dünyadan ziyaretçiler, Fildişi Sahili'ndeki kadın kakao çiftçilerini desteklemek için ek bağışlarda bulunabilecek ve katkılarının görsel bir hatırası olarak, indirilmeye hazır orijinal sanat eserleri arasından seçim yapabilecekler. Kampanya kapsamında kadın kakao çiftçilerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerine, onların ve ailelerinin yoksulluktan kurtarılmasına yardımcı olmak için 100WEEKS adlı STK ortağıyla iki yıllık bir programın başlangıcını temsil ediyor. Program, onlara doğrudan, haftalık ödemeler sunmanın yanı sıra, becerilerini geliştirmek için eğitim ve koçluk da sağlayacak.
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