Gabriel Sara'dan şampiyonluk mesajı!
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Türkiye Kupası zaferinin ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.
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"BU İLK ZAFERİMİZ"
Gabriel Sara, Türkiye Kupası ile ilgili olarak, "Yoğun bir hafta geçirdik, çok çalıştık ve beklentilerimiz yüksekti. Bu ilk zaferimiz!" ifadelerini kullandı.
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"SEZON ZORLU GEÇTİ, BUNU KUTLAMALIYIZ"
Sözlerine devam eden Gabriel Sara, "Bu kupayı kutlamalıyız çünkü sezon zorlu geçti ve bu taraftarlar, bu kulüp için yaşıyor. Bunu hak ettiler." sözlerini sarf etti.
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"ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Kayserispor maçı için de bir mesaj veren başarılı orta saha oyuncusu, "Pazar günü daha fazlası var. Bu kupayı kutlayacağız ama pazar günü kaçırmamamız gereken bir şansımız daha olduğunu unutmamalıyız. Galatasaray'da oynamak, taraftarlar için oynamaktır ve onlar için bir şampiyonluk daha kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.
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Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.
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Sarı-kırmızılılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...
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