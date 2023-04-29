Türkiye’de G ile başlayan erkek isimlerinin sayısı oldukça fazla. Aileler, bazen tesadüfen bazen de bilerek ve araştırarak G harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine öncelik veriyor. Modern, geleneksel, nadir bilinen ve anlam derinliğine sahip olan G harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız içeriğe göz atabilirsiniz.
G ile Başlayan Erkek İsimleri
Anne ve babalar, bebekleri için isim arayışına girdiğinde, internet üzerinden tüm bilgileri edinmek istiyor. İsimlerin harf sıralaması, anlamları ve verdiği enerji, ailelerin karar aşamasını etkileyen faktörlerdir. G ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyerek, çocuğunuza vereceğiniz en anlamlı ismi bulabilirsiniz.
G Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Gaffar: 1) Allah’ın 99 adından biri. 2) Bağışlayan.
- Gaffur: Acıyan, bağışlayan
- Galip: Kazançlı çıkan, kazanan
- Gani: Eli bol, zengin, cömert
- Gazanfer: Yüreği sağlam, bileği güçlü
- Gazel: 1) Divan edebiyatında nazım biçimi. 2) Sonbaharda kuruyup döküne yaprak.
- Gazi: Allah yolunda savaşan ve yaralanan asker
- Gediz: 1) Ege’de bulunan akarsu. 2) Çukurda bulunan su birikintisi.
- Gençalp: Genç yiğit
- Gencay: Genç ve güçlü kişi
- Genco: Genç o anlamında
- Gençer: Güçlü genç, delikanlı
- Gençtan: Tan vaktinin en canlı hali
- Gerçek: Esas olan, doğru, hakikat
- German: Kale
- Gernas: Kahraman
- Giray: Kırım hanı
- Girayhan: Sevilen hakan, han, hükümdar
- Gizay: Gizlenmiş, saklı ay
- Gizmen: Sırdaş, sır saklayan
- Gökay: Gökte parlayan ay
- Gökalp: Gök gibi
- Gökbel: Yeşil geçit
- Gökben: Mavi benek
- Gökberk: 1) Özü olan. 2) Yeşil yaprak.
- Gökbey: Gözleri mavi bey
- Gökbora: Gökte esen fırtına
- Gökçe: Gök gibi, gökyüzü ile ilgili, gösterişli
- Gökçek: Cesur, kahraman, sevimli, taze
- Gökçen: Mavi gözlü sarışın, güzel
- Gökçin: Mavi gibi, mavimsi
- Gökdeniz: Masmavi büyük deniz
- Gökdoğan: Gökyüzünün doğuş hali
- Göker: Çok yiğit kişi
- Gökhun: İlk yiğit, göklerin hükümdar
- Gökmen: Mavi gözlü yiğit kişi
- Gökra: Gökyüzünün muhteşem güzelliği, gökyüzündeki muhteşem güzellik
- Göksagun: Gözleri mavi hekim
- Göksan: Ünlü, tanınan, ünü yüksek kişi
- Göksay: Gözlerinin maviliği ile bilinen kişi
- Göksekin: Gök senindir
- Göksel: Gökyüzünde geçen olay, gökyüzü ile ilgili
- Göksoy: Gökyüzünden gelen soy
- Göksun: Yücel, yüksel
- Göktan: Tan vaktinin mavi hali, mavi şafak
- Göktaş: Mavi renkli taş
- Göktay: Gözleri mavi çocuk
- Göktuğ: Savaşmayı seven, sevecen, candan, tuğ sahibi
- Göktuna: Mavi tuna
- Göktürk: Orta Asya’da Ötüken Dağı civarında yaşayan Türk boyu
- Gönenç: Huzurlu, refah içinde olan kişi
- Görgün: Görebilen, görmüş olan
- Görkem: Göze çarpan, göz alıcı, gösterişli
- Görker: Güzel yiğit
- Gözen: Göze güzel görünen, çekici kişi
- Gurur: Kendini beğenme, övünme
- Güçalp: Tüm güçlüklerin üstesinden gelebilen yiğit
- Güçhan: Güçlü han
- Güçlü: gücü olan, dayanabilen, sözünü dinleten
- Güder: Amacına ulaşmak için yola çıkan, amacının peşinde olan
- Gülbay: Güle benzeyen zarif kişi
- Gülbek: Sürekli gülen bey
- Gülhan: Gül gibi hakan
- Gültekin: Herkese iyilik yapan, hayrı dokunan, güvenilir
- Günal: 1) Aydınlık yüzü olan. 2) Kırmızı gün.
- Günberk: Güneş gibi yakan kişi
- Gündoğan: Güneşin doğduğu an
- Gündoğdu: Güneş doğdu, gün başladı
- Gündüz: Günün aydınlık hali
- Güneri: Günün adamı, günün en popüler kişisi
- Güney: Temel yönlerden biri
- Güngör: Hayatında hep iyi şeyler yaşa anlamında
- Günhan: Aydınlıkların hanı, hükümdarı
- Güray: Etrafına hep ışık saçan
- Gürgen: Bir ağaç türü
- Gürkan: Canlı kanlı
- Gürtuğ: Bereketli tuğ
- Güven: Birine ya da bir şeye bağlanma, korku duymama, inanma