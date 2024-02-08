Fuzul GYO'dan Avcılar'da yeni proje

REKLAM advertisement1

Fuzul GYO, Avcılar’da yeni bir proje için sözleşme imzaladığını duyurdu. Kat karşılığı olarak hayata geçirilecek olan söz konusu proje, toplam 47.000 metrekarelik arsa alanı üzerinde 156.000 metrekarelik inşaat alanında konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Yeşil alanların da olacağı projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde dizayn edilmiş konutlar ve dükkanlar bulunacak. Projenin inşaatının ruhsat tarihinden itibaren 36 ay sonra tamamlanacağı belirtildi.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, “Fuzul GYO olarak, yine yatırımcılarımıza yüksek katma değerli bir proje sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Avcılar, İstanbul’un en yoğun yerleşiminin olduğu bölgelerinden biri. Yatırımcılarımız kısa sürede yüksek prim elde ederken, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürüyor olacak. Değişen ve dönüşen şehir hayatının ihtiyaçlarına uyumlu projeler geliştirmeye azami özen gösteriyoruz. Bu anlamda üzerinde titizlikle çalıştığımız aile merkezli projemizde, sosyal donatı alanlarımızla da yeni bir yaşamın kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ise yine yatırım ivmemizi korurken doğru stratejilerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.