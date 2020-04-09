Dünyada futbol kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB),elle oynama kuralında değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, elle oynamada tişört bölgesine dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar “elle oynama” kapsamından çıkarıldı.

Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse ise pozisyon incelenecek.

PENALTILARDA KARTLAR GEÇERLİ OLMAYACAK

IFAB’ın değiştirdiği bir başka kurala göre de, bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak.

Penaltı atışı sırasında, eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek.

Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa, kaleci penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.

Öte yandan IFAB, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeni kuralları isterse gelecek sezondan itibaren kullanmaya başlayabileceğini açıkladı.