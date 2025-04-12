Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini ve şiddete uğradığını açıkladı.

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Danla Bilic - Berk Çetin

KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağıran Danla Bilic; "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic'in şiddete uğradığı anlar da ortaya çıktı.

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Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin ile isim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin, kendisine gelen hakaret içerikli yorumlardan sonra açıklama yaptı. Manisa 1965 Spor Kulübü'nde top koşturan Çetin; "Herkese iyi akşamlar. Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var. Bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar, hayatımı etkiliyor. Lütfen, artık hesabıma yorum yapmayın" dedi.