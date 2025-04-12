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        Haberler Magazin Danla Biliç'ine ski sevgisi Berk Çetin ile futbolcu Berk Çetin arasında benzer isim karışıklığı! - Magazin haberleri

        Futbolcu Berk Çetin: O Berk ben değilim

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet gördüğünü söyleyerek, şikâyetçi olmuştu. İsim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin, kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan sonra; "O Berk ben değilim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:28
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        "O Berk ben değilim"
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        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini ve şiddete uğradığını açıkladı.

        Danla Bilic - Berk Çetin

        KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağıran Danla Bilic; "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        Danla Bilic'in şiddete uğradığı anlar da ortaya çıktı.

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        Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin ile isim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin, kendisine gelen hakaret içerikli yorumlardan sonra açıklama yaptı. Manisa 1965 Spor Kulübü'nde top koşturan Çetin; "Herkese iyi akşamlar. Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var. Bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar, hayatımı etkiliyor. Lütfen, artık hesabıma yorum yapmayın" dedi.

        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
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        #berk çetin
        #Danla Bilic

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