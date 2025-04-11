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        Haberler Magazin Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından tacize uğradığını ve şiddet gördüğünü açıkladı- Magazin haberleri

        Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından tacize uğradığını ve şiddet gördüğünü açıkladı

        Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından kendisini sürekli takip ettiğini, evine izinsiz girmeye çalıştığını, fiziksel saldırılarda bulunduğunu açıkladı. Çetin'in uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ettiğini belirten Bilic, şiddet görerek hastaneye kaldırıldığını ve savcılığa başvurduğunu duyurdu. Berk Çetin'in Danla Bilic'e şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İsim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin, bir açıklamada bulundu; "O kişi ben değilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 19:47 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:43
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        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
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        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tacize edildiği ve şiddete uğradığını açıkladı.

        Berk Çetin'in Danla Bilic'e şiddet uyguladığı anların yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri, Ekol TV'de yayınladı.

        Danla Biliç, Berk Çetin'in şiddeti sonrasında yüzünde oluşan morlukları eliyle kapatmaya çalıştı.

        Danla Biliç, gördüğü şiddeti abarttığını düşünüp, o yönde yorum yapanlara tepki göstererek yeni bir açıklamada bulundu.

        Ocak ayında sona eren ilişkisinin ardından, Danla Bilic'in defalarca tacize uğradığını ve tehdit edildiğini belirttiği olaylar yargıya taşındı. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı alındı, ancak Bilic, Berk Çetin’in bu kararı ihlal ettiğini ve ona fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı.

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        "TACİZE UĞRADIM VE ŞİDDET GÖRDÜM"

        Danla Bilic, yaşadığı olayları şu şekilde anlattı; "Ocak ayında sona eren ilişkimden sonra eski sevgilim Berk Çetin tarafından sürekli takip edildim, tacize uğradım ve şiddet gördüm. Çetin, evime izinsiz girmeye çalıştı, zaman zaman kapımı zorladı ve güvenliğimi tehdit etti. Şoförümle seyir hâlinde olduğumuzda aracımızı takip etti, şoförüme saldırıp tehdit mesajları gönderdi. Ayrıca, ev adresimi bulup defalarca tacizde bulundu ve tehdit etti."

        "BERK ÇETİN BU KARARI 5 KEZ İHLAL ETTİ"

        Danla Bilic, sözlerini şöyle sürdürdü; "Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Berk Çetin beş kez bu kararı ihlal etti. Üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nde bir restoranda bana fiziksel saldırıda bulundu. Beni rahatsız etmeye devam etti, iş yerime ve evime geldi. Bu olaylar sonrası, savcılığa başvurarak daha ciddi önlemler alınmasını talep ettim."

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        "DARP EDİLİDİM"

        Danla Bilic, daha sonra şu açıklamayı yaptı; "Bugün (11.04.2025), Berk Çetin tarafından spor kulübümdeki restoranda güvenlik kameralarının kayıt altına aldığı şekilde darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporuyla birlikte tekrar Aile İçi Büro'ya başvuruda bulundum."

        "BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

        Danla Bilic, yüzünün kızardığı bir fotoğrafı yayımlayarak bir açıklamada daha bulundu; "Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var, karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum, tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız, iyi akşamlar."

        BİR ÖNCEKİ SEVGİLİDEN DESTEK

        Danla Bilic'in Berk Çetin'den önceki sevgilisi, 'Çakal' lakabıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, sosyal medya hesabından Bilic'e destek verdi;"Danla, geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye lâyık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığını sahiplenir. Ve cezasız kalan her tehdit, yeni bir kadının hayatına mezar kazmaya başlar."

        Berk Çetin, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

        Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin ile isim benzerliği olan futbolcu Berk Çetin bir açıklama yaparak, "O kişi ben değilim" dedi.

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        #Danla Bilic
        #berk çetin

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