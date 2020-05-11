Futbola mesafeli dönüş

TEK ŞEHİR GÜNDEME GELEBİLİR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçları tek şehirde oynatmayı düşünmediklerini söylemişti. Ancak dün açıklanan protokolde bu konunun gündeme gelebileceğinin sinyalleri de vardı. Süreçle ilgili belirsizliklere dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Bu dönemde oyuncular takım antrenmanları yapmaya devam ederken aynı zamanda haftada 2 veya 3 müsabakaya çıkmaları da gerekebilecektir. Bu müsabakaların şu an için deplasmanlı sistemde mi yoksa tek bir şehirde farklı stadyumlarda mı oynanacağı belli değildir. Ayrıca, büyük olasılıkla bu müsabakalar seyircisiz oynanacak."