Futbol Milli Takımı, turnuvayı 7. bitirdi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Japonya'yı 2-0 yenerek oyunları 7. sırada tamamladı.
Giriş: 05.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:42
B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Japonya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.
Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, Japonya'yla yedincilik maçında karşı karşıya geldi.
Rakibini Hasan Şatay ve Emre Aslan'ın golleriyle 2-0 yenen Türkiye, oyunları 7. sırada bitirdi.
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