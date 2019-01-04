Dünya ekonomimik büyümesinin yavaşlayacağına dair işaretlerin yanı sıra ağustos ayında doların 7.20'ye kadar zıplamasının etkileri ile yılı yüzde 23.1 değer kaybı ile tamamlayan Borsa İstanbul'da en büyük hayal kırıklığı Spor Endeksi'nde yaşandı. İçinde 4 büyük kulübün hisselerinin bulunduğu Spor Endeksi borsanın iki katından fazla değer kaybına uğradı. Yılı yüzde 52 düşerek tamamlayan Spor Endeksi'nde en fazla kayba uğrayan Spor hissesi Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle böylece Beşiktaş'ın piyasa değeri 70.2 milyon dolara kadar geriledi.

HEPSİNİ TOPLASAN BİR MBAPPE VE NEYMAR KADAR ETMİYOR

Değer kaybında Beşiktaş ile yarışan Fenerbahçe'nin yatırımcılarına kaybı yüzde 57.6 oldu. Bir zamanlar trilyonluk değere ulaşan Fenerbahçe Sportif'in bu değer kaybı ile piyasa değeri 127 milyon dolara indi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray hisseleri bile yüzde 41 düştü ve bu sonuçla kubülün piyasa değeri 120 milyon dolara kadar düştü. Hem düşüş hızında hem piyasa değerinde geride kalan ise Trabzonspor oldu. Bu kulübün hisseleri yüzde 30 değer yitirdi. Trabzonspor'un piyasa değeri ise 27.4 milyon dolara indi. Kulüplerin piyasa değerleri toplamı 345 milyon dolara ancak ulaşıyor. 4 kulübün bu toplam değeri 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar ve 180 milyon Euro'ya yine PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe'nin toplam değeri olan 402 milyon Euro (454 milyon dolar) kadar bile etmiyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE KAYIPTA





Spor hisselerinin ardından Balkesir ve Kayseri ve Bursa'da faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinni yüzde 40 ile yüzde 52 arasındaki düşüşleri özelllike Anadolu sermayesinin ekonomide oluşan dalgalanmadan oldukça olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Teknoloji hisseleri ise yine döviz kurunda meydana gelen artışın ardından bu şirketlerin satışlarının düşmesi ile gerçekleşti.

TEK KAZANÇLI ÇIKAN FİNANSAL KİRALAMA

Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve banka hisselerinde ortalama kayıp yüzde 30 ile 35 arasında olurken Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden yılı en iyi kapatan endeks finansal kiralama oldu. Ekonominin zora girdiği zamanların gözde sekötrü finansal kiralama endeksi tam yüzde 122 tırmandı. Denizli ve Adana'da faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu endeksler ile medencilik şirketlerinin hisseleri de yılı artıda kapatmayı başaran hisseler oldu.

BEŞİKTAŞ YATIRIMCISI YÜZDE 60.4 KAYBETTİ

12/31/2017 12/31/2018 GETİRİ BEŞİKTAŞ 4.09 1.62 -60.4% FENERBAHÇE 16.31 6.92 -57.6% GALATASARAY 2.10 1.24 -40.9% TRABZONSPOR 2.20 1.54 -30.0%

Piyasa değeri en yüksek takım Fenerbahçe

Piyasa değeri (Milyon dolar) BEŞİKTAŞ 70.2 FENERBAHÇE 127.5 GALATASARAY 120.2 TRABZONSPOR 27.4

SPOR HİSSELERİ YÜZDE 52 DEĞER YİTİRDİ