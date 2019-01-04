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Borsada son 1 yılda futbol hisseleri yüzde 52 ile en çok değer kaybeden oldu

Hem küresel ekonomik yavaşlama hem ağustos ayındaki kur şoku ile yüzde 21.3 değer yitiren Borsa İstanbul'da en çok düşen endeks 4 futbol kulübünün içinde olduğu Spor Endeksi oldu. Yatırımcısına yüzde 52 kaybettiren Spor Endeksi'nin içinde en çok düşen yüzde 60.4 ile Beşiktaş hisseleri oldu. Beşiktaş'ın piyasa değeri 70.1 milyon dolara kadar geriledi. Rahim Ak'ın haberi

04.01.2019 - 11:34 | Güncelleme: Borsa
Galatasaray

Dünya ekonomimik büyümesinin yavaşlayacağına dair işaretlerin yanı sıra ağustos ayında doların 7.20'ye kadar zıplamasının etkileri ile yılı yüzde 23.1 değer kaybı ile tamamlayan Borsa İstanbul'da en büyük hayal kırıklığı Spor Endeksi'nde yaşandı. İçinde 4 büyük kulübün hisselerinin bulunduğu Spor Endeksi borsanın iki katından fazla değer kaybına uğradı. Yılı yüzde 52 düşerek tamamlayan Spor Endeksi'nde en fazla kayba uğrayan Spor hissesi Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle böylece Beşiktaş'ın piyasa değeri 70.2 milyon dolara kadar geriledi.

HEPSİNİ TOPLASAN BİR MBAPPE VE NEYMAR KADAR ETMİYOR

Değer kaybında Beşiktaş ile yarışan Fenerbahçe'nin yatırımcılarına kaybı yüzde 57.6 oldu. Bir zamanlar trilyonluk değere ulaşan Fenerbahçe Sportif'in bu değer kaybı ile piyasa değeri 127 milyon dolara indi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray hisseleri bile yüzde 41 düştü ve bu sonuçla kubülün piyasa değeri 120 milyon dolara kadar düştü. Hem düşüş hızında hem piyasa değerinde geride kalan ise Trabzonspor oldu. Bu kulübün hisseleri yüzde 30 değer yitirdi. Trabzonspor'un piyasa değeri ise 27.4 milyon dolara indi. Kulüplerin piyasa değerleri toplamı 345 milyon dolara ancak ulaşıyor. 4 kulübün bu toplam değeri 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar ve 180 milyon Euro'ya yine PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe'nin toplam değeri olan 402 milyon Euro (454 milyon dolar) kadar bile etmiyor. 

 TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE KAYIPTA

Spor hisselerinin ardından Balkesir ve Kayseri ve Bursa'da faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinni yüzde 40 ile yüzde 52 arasındaki düşüşleri özelllike Anadolu sermayesinin ekonomide oluşan dalgalanmadan oldukça olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Teknoloji hisseleri ise yine döviz kurunda meydana gelen artışın ardından bu şirketlerin satışlarının düşmesi ile gerçekleşti. 

TEK KAZANÇLI ÇIKAN FİNANSAL KİRALAMA

Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve banka hisselerinde ortalama kayıp yüzde 30 ile 35 arasında olurken Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden yılı en iyi kapatan endeks finansal kiralama oldu. Ekonominin zora girdiği zamanların gözde sekötrü finansal kiralama endeksi tam yüzde 122 tırmandı. Denizli ve Adana'da faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu endeksler ile medencilik şirketlerinin hisseleri de yılı artıda kapatmayı başaran hisseler oldu. 

 

BEŞİKTAŞ YATIRIMCISI YÜZDE 60.4 KAYBETTİ

 12/31/201712/31/2018GETİRİ
BEŞİKTAŞ4.091.62-60.4%
FENERBAHÇE16.316.92-57.6%
GALATASARAY2.101.24-40.9%
TRABZONSPOR2.201.54-30.0%

Piyasa değeri en yüksek takım Fenerbahçe

Piyasa değeri (Milyon dolar)
BEŞİKTAŞ70.2
FENERBAHÇE127.5
GALATASARAY120.2
TRABZONSPOR27.4

 

SPOR HİSSELERİ YÜZDE 52 DEĞER YİTİRDİ

 

 12/31/201712/31/2018GETİRİ
Bıst Spor56651.0727193.93-52.0%
Bıst Balıkesir92011.1344439.37-51.7%
Bıst 100 Kaldıraclı 2X1558.4292804.4789-48.4%
Bıst 30 Kaldıraclı 2X1559.1105828.0111-46.9%
Bıst Bilişim29524.7915997.71-45.8%
Bıst Kayseri463544.21272585.21-41.2%
Bıst Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı110618.6166567.61-39.8%
Bıst Bursa208430.17126039.51-39.5%
Bıst Gayrimenkul Y.O.44137.5628490.59-35.5%
Bıst Banka171378.31117736.76-31.3%
Bıst Konya83175.3158229.69-30.0%
Bıst Metal Eşya, Makina163059.44114427.22-29.8%
Bıst Halka Arz183402.26132116.34-28.0%
Bıst Teknoloji132114.6395179.53-28.0%
Bıst Metal Ana254123.32184003.31-27.6%
Bıst 100-30145437.46106563.58-26.7%
Bıst Mali136256.16100654.77-26.1%
Bıst Taş, Toprak84320.462625.87-25.7%
Ziraat Portföy Katılım Endeksi141984.6151107307.45-24.4%
Bıst Temettü 25159590.28120745.19-24.3%
Bıst İletişim38073.928905.8-24.1%
Bıst Kurumsal Yönetim100444.7477658.9-22.7%
Bıst Orman, Kağıt, Basım56211.1143669.07-22.3%
Bıst İnşaat91697.4371384.11-22.2%
Bıst Sürdürülebilirlik146995.5114558.57-22.1%
Bıst Ankara150173117045.84-22.1%
Bıst Tüm-100152361.34119021.86-21.9%
Bıst Temettü114891.8790581.94-21.2%
Bıst Tüm116504.8192096.83-21.0%
Bıst 100 Ağırlık Sınırlamalı115356.4991289.06-20.9%
Bıst 100115333.0191270.48-20.9%
Kat50110361.687703.34-20.5%
Bıst Yıldız115879.4792220.93-20.4%
Katlm109455.587326.19-20.2%
Bıst 50110681.6988464.94-20.1%
Bıst Tekirdağ187328.79150665.05-19.6%
Bıst 30142112.44114342.94-19.5%
Bıst 30 Ağırlık Sınırlamalı142715.73115089.67-19.4%
Bıst Sınai129412.19104873.88-19.0%
Bıst Elektrik3800.733086.66-18.8%
Bıst Gıda, İcecek126468.1102750.05-18.8%
Bıst İstanbul112526.7192838.65-17.5%
Bıst Holding Ve Yatırım92606.5877652.55-16.1%
Bıst İzmir173501.6145772.91-16.0%
Bıst Turizm8220.916973-15.2%
Bıst Tekstil, Deri32955.8327959.92-15.2%
Bıst Hizmetler83172.371547.6-14.0%
Bıst Ana135668.34120039.11-11.5%
Bıst Menkul Kıym.Y.O.28023.6925215.72-10.0%
Bıst Antalya58393.6752632.75-9.9%
Bıst Kimya,Petrol,Plastik114536.51104963.91-8.4%
Bıst Kocaeli222842.67205064.92-8.0%
Bıst Sigorta282500.61266448.72-5.7%
Bıst Kobi Sanayi73221.7569326.89-5.3%
Bıst Ticaret206468.11199476.63-3.4%
Bıst Ulaştırma160001.75157959.59-1.3%
Bıst Denizli77928.3279474.462.0%
Bıst Adana162479.97175039.157.7%
Bıst Madencilik61063.9472129.8618.1%
Bıst 30 Kısa911.55291432.277457.1%
Bıst 100 Kısa918.17671473.843560.5%
Bıst 30 Kısa 2X672.43581364.0062102.8%
Bıst 100 Kısa 2X685.67731458.6365112.7%
Bıst Fin. Kir. Faktoring38925.4386719.2122.8%
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