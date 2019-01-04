04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya ekonomimik büyümesinin yavaşlayacağına dair işaretlerin yanı sıra ağustos ayında doların 7.20'ye kadar zıplamasının etkileri ile yılı yüzde 23.1 değer kaybı ile tamamlayan Borsa İstanbul'da en büyük hayal kırıklığı Spor Endeksi'nde yaşandı. İçinde 4 büyük kulübün hisselerinin bulunduğu Spor Endeksi borsanın iki katından fazla değer kaybına uğradı. Yılı yüzde 52 düşerek tamamlayan Spor Endeksi'nde en fazla kayba uğrayan Spor hissesi Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle böylece Beşiktaş'ın piyasa değeri 70.2 milyon dolara kadar geriledi.
HEPSİNİ TOPLASAN BİR MBAPPE VE NEYMAR KADAR ETMİYOR
Değer kaybında Beşiktaş ile yarışan Fenerbahçe'nin yatırımcılarına kaybı yüzde 57.6 oldu. Bir zamanlar trilyonluk değere ulaşan Fenerbahçe Sportif'in bu değer kaybı ile piyasa değeri 127 milyon dolara indi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray hisseleri bile yüzde 41 düştü ve bu sonuçla kubülün piyasa değeri 120 milyon dolara kadar düştü. Hem düşüş hızında hem piyasa değerinde geride kalan ise Trabzonspor oldu. Bu kulübün hisseleri yüzde 30 değer yitirdi. Trabzonspor'un piyasa değeri ise 27.4 milyon dolara indi. Kulüplerin piyasa değerleri toplamı 345 milyon dolara ancak ulaşıyor. 4 kulübün bu toplam değeri 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar ve 180 milyon Euro'ya yine PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe'nin toplam değeri olan 402 milyon Euro (454 milyon dolar) kadar bile etmiyor.
TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE KAYIPTA
Spor hisselerinin ardından Balkesir ve Kayseri ve Bursa'da faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinni yüzde 40 ile yüzde 52 arasındaki düşüşleri özelllike Anadolu sermayesinin ekonomide oluşan dalgalanmadan oldukça olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Teknoloji hisseleri ise yine döviz kurunda meydana gelen artışın ardından bu şirketlerin satışlarının düşmesi ile gerçekleşti.
TEK KAZANÇLI ÇIKAN FİNANSAL KİRALAMA
Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve banka hisselerinde ortalama kayıp yüzde 30 ile 35 arasında olurken Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden yılı en iyi kapatan endeks finansal kiralama oldu. Ekonominin zora girdiği zamanların gözde sekötrü finansal kiralama endeksi tam yüzde 122 tırmandı. Denizli ve Adana'da faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu endeksler ile medencilik şirketlerinin hisseleri de yılı artıda kapatmayı başaran hisseler oldu.
BEŞİKTAŞ YATIRIMCISI YÜZDE 60.4 KAYBETTİ
|12/31/2017
|12/31/2018
|GETİRİ
|BEŞİKTAŞ
|4.09
|1.62
|-60.4%
|FENERBAHÇE
|16.31
|6.92
|-57.6%
|GALATASARAY
|2.10
|1.24
|-40.9%
|TRABZONSPOR
|2.20
|1.54
|-30.0%
Piyasa değeri en yüksek takım Fenerbahçe
|Piyasa değeri (Milyon dolar)
|BEŞİKTAŞ
|70.2
|FENERBAHÇE
|127.5
|GALATASARAY
|120.2
|TRABZONSPOR
|27.4
SPOR HİSSELERİ YÜZDE 52 DEĞER YİTİRDİ
|12/31/2017
|12/31/2018
|GETİRİ
|Bıst Spor
|56651.07
|27193.93
|-52.0%
|Bıst Balıkesir
|92011.13
|44439.37
|-51.7%
|Bıst 100 Kaldıraclı 2X
|1558.4292
|804.4789
|-48.4%
|Bıst 30 Kaldıraclı 2X
|1559.1105
|828.0111
|-46.9%
|Bıst Bilişim
|29524.79
|15997.71
|-45.8%
|Bıst Kayseri
|463544.21
|272585.21
|-41.2%
|Bıst Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı
|110618.61
|66567.61
|-39.8%
|Bıst Bursa
|208430.17
|126039.51
|-39.5%
|Bıst Gayrimenkul Y.O.
|44137.56
|28490.59
|-35.5%
|Bıst Banka
|171378.31
|117736.76
|-31.3%
|Bıst Konya
|83175.31
|58229.69
|-30.0%
|Bıst Metal Eşya, Makina
|163059.44
|114427.22
|-29.8%
|Bıst Halka Arz
|183402.26
|132116.34
|-28.0%
|Bıst Teknoloji
|132114.63
|95179.53
|-28.0%
|Bıst Metal Ana
|254123.32
|184003.31
|-27.6%
|Bıst 100-30
|145437.46
|106563.58
|-26.7%
|Bıst Mali
|136256.16
|100654.77
|-26.1%
|Bıst Taş, Toprak
|84320.4
|62625.87
|-25.7%
|Ziraat Portföy Katılım Endeksi
|141984.6151
|107307.45
|-24.4%
|Bıst Temettü 25
|159590.28
|120745.19
|-24.3%
|Bıst İletişim
|38073.9
|28905.8
|-24.1%
|Bıst Kurumsal Yönetim
|100444.74
|77658.9
|-22.7%
|Bıst Orman, Kağıt, Basım
|56211.11
|43669.07
|-22.3%
|Bıst İnşaat
|91697.43
|71384.11
|-22.2%
|Bıst Sürdürülebilirlik
|146995.5
|114558.57
|-22.1%
|Bıst Ankara
|150173
|117045.84
|-22.1%
|Bıst Tüm-100
|152361.34
|119021.86
|-21.9%
|Bıst Temettü
|114891.87
|90581.94
|-21.2%
|Bıst Tüm
|116504.81
|92096.83
|-21.0%
|Bıst 100 Ağırlık Sınırlamalı
|115356.49
|91289.06
|-20.9%
|Bıst 100
|115333.01
|91270.48
|-20.9%
|Kat50
|110361.6
|87703.34
|-20.5%
|Bıst Yıldız
|115879.47
|92220.93
|-20.4%
|Katlm
|109455.5
|87326.19
|-20.2%
|Bıst 50
|110681.69
|88464.94
|-20.1%
|Bıst Tekirdağ
|187328.79
|150665.05
|-19.6%
|Bıst 30
|142112.44
|114342.94
|-19.5%
|Bıst 30 Ağırlık Sınırlamalı
|142715.73
|115089.67
|-19.4%
|Bıst Sınai
|129412.19
|104873.88
|-19.0%
|Bıst Elektrik
|3800.73
|3086.66
|-18.8%
|Bıst Gıda, İcecek
|126468.1
|102750.05
|-18.8%
|Bıst İstanbul
|112526.71
|92838.65
|-17.5%
|Bıst Holding Ve Yatırım
|92606.58
|77652.55
|-16.1%
|Bıst İzmir
|173501.6
|145772.91
|-16.0%
|Bıst Turizm
|8220.91
|6973
|-15.2%
|Bıst Tekstil, Deri
|32955.83
|27959.92
|-15.2%
|Bıst Hizmetler
|83172.3
|71547.6
|-14.0%
|Bıst Ana
|135668.34
|120039.11
|-11.5%
|Bıst Menkul Kıym.Y.O.
|28023.69
|25215.72
|-10.0%
|Bıst Antalya
|58393.67
|52632.75
|-9.9%
|Bıst Kimya,Petrol,Plastik
|114536.51
|104963.91
|-8.4%
|Bıst Kocaeli
|222842.67
|205064.92
|-8.0%
|Bıst Sigorta
|282500.61
|266448.72
|-5.7%
|Bıst Kobi Sanayi
|73221.75
|69326.89
|-5.3%
|Bıst Ticaret
|206468.11
|199476.63
|-3.4%
|Bıst Ulaştırma
|160001.75
|157959.59
|-1.3%
|Bıst Denizli
|77928.32
|79474.46
|2.0%
|Bıst Adana
|162479.97
|175039.15
|7.7%
|Bıst Madencilik
|61063.94
|72129.86
|18.1%
|Bıst 30 Kısa
|911.5529
|1432.2774
|57.1%
|Bıst 100 Kısa
|918.1767
|1473.8435
|60.5%
|Bıst 30 Kısa 2X
|672.4358
|1364.0062
|102.8%
|Bıst 100 Kısa 2X
|685.6773
|1458.6365
|112.7%
|Bıst Fin. Kir. Faktoring
|38925.43
|86719.2
|122.8%
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