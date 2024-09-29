Furkan Palalı, dans ederek servet kazanacak

Furkan Palalı; İtalya Rai1 kanalında cumartesi akşamları canlı olarak yayınlanan 'Ballando Con Le Stelle' (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olarak ilk deneyimini yaşadı.

Başrolünde oynadığı dizilerin İtalya’da yayınlanmasıyla bu ülkede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı; dans partneri Erica Martinelli ile tango yaptı. Gerek tangonun tutkulu bir dans türü olması, gerekse stüdyoda çiftin performansı için hazırlanan özel dekor sebebiyle; stüdyoda bulunan seyircilerden 'Roma, alev aldı' sözleri duyuldu.

Furkan Palalı, önümüzdeki hafta Rumba performansıyla sahneye çıkacak.