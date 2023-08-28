Furkan Aksoy evlendi: Yeni hayatımın ilk günü
Oyuncu Furkan Aksoy, bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile evlendi. Çift, Üsküdar'daki bir otelde hayatlarını birleştirdi
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Oyuncu Furkan Aksoy, Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturdu. Aksoy ve Çobanoğlu, Üsküdar'daki bir otelde düzenlenen düğün ile mutluluğa 'evet' dedi.
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Çiftin nikâh şahitleri arasında; Mersin Milletvekili, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da vardı.
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Furkan Aksoy düğün sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni hayatımın ilk gününden tüm sevenlerime merhabalar. Dün itibariyle dünya evine girmiş bulunmaktayım. Dilerim ki bu dünyada seven, sevdiği ile birlikte yaşlanır. Dualarımın kabul olduğu günlerde sizlerin de dualarının kabul olmasını dilerim. Sevginin Sevde’ye dönüştüğü yerde, hayatımın en mutlu gününde yanımda olan başta nikah şahitlerimiz Sn. Mehmet Tevfik Göksu, Sn. Nureddin Nebati, Sn. Mahmut Demirtaş ve Sn. Sebahattin Şirin olmak üzere aileme, çok kıymetli arkadaşlarıma, tebriklerini ileten sevenlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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