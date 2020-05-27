Uzun süredir kanser ile mücadele eden Fulden Uras hastalığının yeniden nüksetmesi sebebiyle dün sabah saatlerinde yeniden ameliyata alındı. Fulden Uras takipçilerinden dua istedi ve "Çok ağrım var" diyerek sesini duyurdu. Peki Fulden Uras kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fulden Uras neden gündem oldu?
FULDEN URAS KİMDİR?
Fulden Uras 6 Haziran 1968 (51) yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.
Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.
FULDEN URAS'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fulden Uras, yayınladığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uras, "Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şu an tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu" dedi.
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