11 ARALIK 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerMagazin

Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında?

Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla meşhur olan Fulden Uras, şöhretini oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam ettirdi. Birçok projede başarısından söz ettiren ünlü sanatçının kim olduğu merak konusu oldu. Fulden Uras hakkında merak edilenler haberimizde

11.12.2019 - 12:43 | Güncelleme:
Fulden Uras kimdir?

Fulden Uras'ı Türkiye ilk olarak Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla tanınmıştı.. Birçok Yeşilçam filmleriyle ekranlarda boy gösterdi ve aynı zamanda şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Peki Fulden Uras kimdir? İşte Fulden Uras hakkında merak edilenler

Fulden Uras kimdir?

6 haziran 1968 (51) tarihinde dünyaya gelmiştir. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur olan başarılı sanatçı 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cvit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. şu anda;

kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.

Stüdyo albümleri

  • Belliydi Zaten (1995)
  • Bensiz Olsun  (2000)
  • Cici (2004)
  • Nelere Dayandı Bu yürek (2006)
  • On (2009)

Oynadığı diziler ve filmler

YılFilmRolNotlar
1993Ana YüreğiGülTelevizyon dizisi
1992YalnızızMeralTelevizyon dizisi
1991Dağ Çiçeği Sinema Filmi
1991Umutsuz YollarSevgiSinema Filmi
1990Kanımdaki ŞeytanSemaSinema Filmi
1990Mağrurlar/Yaralı KalpFundaSinema Filmi
1990YalıŞerminSinema Filmi
1990YalnızlarNazlıTelevizyon dizisi
1990Üç ArkadaşKonuk OyuncuSinema Filmi
1989İlk Aşk Televizyon Dizisi
1989Kilyos CinayetiKumsaldaki KadınTelevizyon dizisi
1988Canım Sinema filmi
1988Gemileri Yakmak Televizyon dizisi
1988Kara ZindanAyşeSinema Filmi
1988Kırmızı Fistan Mor Kadife Sinema Filmi
1988Kızın Adı FatmaFatmaTelevizyon dizisi
1988Tek BaşınaFuldenSinema Filmi
1988Yaşarken ÖlmekHemşire ElmasTelevizyon Dizisi
1987Asılacak Adam Televizyon dizisi
1987Aşığım AşıkSunaSinema filmi
1987Benim için Ağlama Televizyon dizisi
1987BenimsinFulyaSinema Filmi
1987Gönülden GönüleNerminTelevizyon dizisi
1987Hafız Yusuf EfendiNerminSinema Filmi
1987OrtakFuldenTelevizyon Dizisi
1987Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar Televizyon dizisi
1987Son Yüz Elli Metre Sinema filmi
1986Ölüm Avcısı Televizyon dizisi
1986Öldüren Dakikalar/DenizGülSinema filmi
1986Hatıram Olsun Sinema filmi
1986Ah Bu Kadınlar Sinema Filmi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
-12 dereceyi gördüler
-12 dereceyi gördüler
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Yakaladığı canlıya inanamadı!
Yakaladığı canlıya inanamadı!
En değerli 10 futbolcu arasında 1 Türk
En değerli 10 futbolcu arasında 1 Türk
Terim'den Emin sürprizi!
Terim'den Emin sürprizi!
Vedat uçuyor!
Vedat uçuyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X