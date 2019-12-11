Fulden Uras'ı Türkiye ilk olarak Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla tanınmıştı.. Birçok Yeşilçam filmleriyle ekranlarda boy gösterdi ve aynı zamanda şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Peki Fulden Uras kimdir? İşte Fulden Uras hakkında merak edilenler

Fulden Uras kimdir?

6 haziran 1968 (51) tarihinde dünyaya gelmiştir. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur olan başarılı sanatçı 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cvit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. şu anda;

kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.

Stüdyo albümleri

Belliydi Zaten (1995)

Bensiz Olsun (2000)

Cici (2004)

Nelere Dayandı Bu yürek (2006)

On (2009)

Oynadığı diziler ve filmler