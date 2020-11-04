Fujitsu'nun Türkiye'deki şirketi satıldı

Fujitsu'nun Türkiye'deki iştiraki Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi, Hitay Holding tarafından satın alındı. Operasyonel performansı ve büyümeyi arttırmak adına tamamen kanal odaklı bir model benimseyen Fujitsu, Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede operasyonel modelini değiştirdiğini açıkladı.
Satın alma şartlarına göre Teknoser, Fujitsu Technology Solutions’ın yerel servis sağlayıcısı ve Türkiye pazarındaki tek Tier 1 kanal ortağı olacak. Bu süreçte müşterilerin Fujitsu Müşteri Yönetim Araçları’na, sunucularına ve depolama ürünlerine, Teknoser üzerinden yönetilecek destek servislerine kesintisiz erişimi sağlanacak.
Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Fujitsu Technology ile imzalanan satın alma anlaşmasının, Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını belirterek, "Dünyanın önde gelen Japon bilgi ve iletişim teknoloji şirketi Fujitsu ile gerçekleştirdiğimiz satın alma, Teknoser’in teknolojik yetkinlikleri ve uluslararası kalitesine verilen global onay niteliğindedir. Teknoser, Fujitsu’ya ait şirketi satın almasıyla birlikte sektördeki gücünü pekiştirerek, yoluna devam edecektir. Global bir teknoloji şirketine yaptığımız bu yatırım aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline duyduğumuz güvenin göstergesidir. Ülkemize yaptığımız yatırımların devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.
Fujitsu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Ürün Satış Yöneticisi Christian Leutner ise, "Türkiye’deki servis müşterilerimiz hızlı ve etkin bir geçiş süreci yaşayacaklarından ve bu süreçte yüksek kalitede destek alacakları gibi aynı zamanda Fujitsu portfolyosunda bildikleri ve güvendikleri ürün ve çözümlerine de Hitay ve Teknoser aracılığıyla erişebileceklerinden emin olabilirler" ifadelerini kullandı.
Teknoser’in Türkiye geneline yayılmış 76 ofisle, 81 ilde hizmet veren sistem entegratörü ve saha hizmetleri firması olduğunu ifade eden Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, "İmzaladığımız bu iş birliği anlaşması hem Teknoser hem de Fujitsu açısından stratejik bir öneme sahip. Türkiye’nin her noktasına hizmet verebilen bir entegratör ve saha hizmetleri firması olarak, Fujitsu’nun ürün ve çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve Fujitsu müşterilerine dünya standartlarında servis hizmetleri sunacağız dedi.
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