FTX Kurucusuna kaset şantajı

HABERTURK.COM

İflas eden kripto para borsası FTX ile ilgili ilginç haberler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın merkezinin bulunduğu Bahamalar'da yetkililerin platformdaki varlıkları devlet kontrolüne aktarmasını talep ettiği açıklandı.

FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried'ın sahip olduğu yatırım şirketi Alamaeda Reserch aracılığıyla kullanıcı varlıklarını teminat olarak gösterip kredi çektiği ve yine kullanıcı varlıklarıyla riskli yatırımlara imza attığının ortaya çıkması yatırımcıların tepkisini artırdı.

Ancak Bankman-Fried'a tepkisini gösteren sadece yatırımcılar değil FTX çalışanları da oldu. Bir FTX çalışanı Sam Bankman-Fried'a hitaben bir internet sitesi açtı. Sitede Bankman-Fried'ın The New York Times'a verdiği röportajın 'şişirme bir haber' olduğu ve dengelenmesi gerektiği belirtildi.

Bu sebeple sitede ilk olarak doğruları söylememesi durumunda 18 Kasım'da (bugün) Sam Bankman-Fried ile Alameda CEO'su Caroline Ellison'un sansürsüz cinsel içerikli kasedinin yayımlanacağı belirtilmişti.

YETERLİ İLGİYİ BEKLİYORMUŞ

Bugün ise siteye henüz yeterli ilgi olmadığı için söz konusu kasetle ilgili yarın açıklama yapılacağı ifadedildi. Yaklaşan sızıntı hakkında insanların bilgilendirilmesi çağrısında bulunuldu. Söz konusu sızıntının Bankman-Fried'ı şefaflığa ve tevazuya yönlendirmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bankman-Fried ile Ellison'un bir süredir beraber olduğu iddia edilse de tarafların konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.