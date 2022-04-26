FT yazdı: Putin anlaşma değil, toprak istiyor

Financial Times'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşını sona erdirmek için diplomatik çabalara olan ilgisini kaybetti, bunun yerine mümkün olduğu kadar çok toprak ele geçirmeye kararlı görünüyor.
Görüşmeler hakkında bilgi veren bir kişi, "Putin, Rus televizyonunda duyduklarına içtenlikle inanıyor ve büyük şeyler kazanmak istiyor" dedi.
Moskova ve Kiev ilk taslak bildirilerini Mart ayı sonunda İstanbul'da yaptıkları toplantıda kabul etseler de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'yı Buça ve Mariupol gibi şehirlerde sivillere karşı savaş suçları işlemekle suçlamasının ardından görüşmeler durdu.
RUS AMİRAL GEMİSİNİ MOSKOVA'NIN BATMASI
FT'ye konuşan kaynaklara göre Putin'in, barış çabalarının "çıkmaz" noktada olduğunu düşündüğünü ve Ukrayna'nın Rus amiral gemisi Moskova'yı batırmasının ardından çileden çıktığını söyledi. İsmi verilmeyen kaynak, "Bir anlaşma için umut vardı. Putin bir ileri bir geri gidiyordu. Ancak Putin'in bu durumdan galip çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyor" dedi.
Moskova battıktan sonra Putin'in bir şey imzalamaya karşı olduğunu öne süren kişi, "Moskova'dan sonra kazanan gibi görünmüyor, çünkü aşağılayıcıydı" ifadelerini kullandı.
Putin ile yapılan konuşmalar hakkında bilgi veren kaynaklara göre, generalleri tarafından ortaya konan ve Rus televizyonunda tasvir edilen savaş hakkında çarpık bir görüşe sahip.
Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Rus milyarder Roman Abramovich gibi Putin'i Zelensky ile görüşmeye ikna etmeye çalışıyorlar." ifadeleri kullanıldı.
Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam etmesini istediğini, ancak Mariupol'deki insanlar öldürülürse veya işgal altındaki güneydeki Herson bölgesindeki Rus yetkililerin ayrılıkçı referandum düzenlemesi durumunda Ukrayna'nın müzakere etmeyeceğini söyledi.
Kiev'deki yetkililer, Putin'in Rusya'nın Doğu Donbas sınır bölgesini ele geçirme hedefinden daha ileri gidip Ukrayna'nın denizle bağlantısını keserek tüm güneydoğuyu ele geçirmeye çalışabileceğinden endişeliler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!