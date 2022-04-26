Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaşın ortaya çıkması ihtimalinin hafife alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Lavrov, NATO "özünde" Kiev'e silah sağlayarak Rusya ile bir vekalet savaşına girmiş oluyor." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin kapsamlı bir röportaj verdi.
Lavrov'a 3. Dünya Savaşı ihtimali sorulduğunda, "Rusya ilkeyi korumak için çok şey yapıyor, ne pahasına olursa olsun nükleer savaşı önlemeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.
"Bu, her şeyi temel aldığımız kilit konumumuzdur. Şimdi riskler önemli. Bu riskleri yapay olarak yükseltmek istemem. Başkaları bunu isterdi. Tehlike ciddi, gerçek. Ve biz bunu hafife almamalıyız." dedi.
Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik "askeri operasyonunu" savunan Lavrov, Washington'ı diyalog eksikliğinden dolayı suçladı.
Lavrov, "ABD pratikte tüm temasları durdurdu, sırf Ukrayna'da Rusları savunmak zorunda olduğumuz için" diyerek Moskova'nın işgal gerekçesini yineledi.
Batı'nın Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeleri, zırhlı araçlar gibi gelişmiş silah tedarik ettiğini söyleyen Lavrov, bunların çatışmayı sona erdirmek yerine uzattığını belirtti.
Bu silahlar, özel askeri hareket kapsamında Rusya'nın meşru hedefi olacak." ifadelerini kullandı.
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