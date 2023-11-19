'Friends' oyuncuları Matthew Perry için bir araya gelmeye hazırlanıyor

Ayrıca kaynak, "Hepsi sahnede bir araya gelip, onun hakkında konuşmak ve aynı zamanda onunla ilgili anılarını paylaşarak gerçek hayatta nasıl biri olduğunu dünyaya anlatmak için kendilerine ayrı ayrı zaman ayrılmasını istiyor. Eğer hepsi ona layık bir anma töreni üzerinde anlaşabilir ve ailesinin onayını alabilirse, o geceyi Matthew Perry ve onu seven herkes için özel bir an haline getirmek için kesinlikle bir araya gelecekler" dedi.



Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram