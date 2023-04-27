Friends'e dair bilmeniz gereken 16 eğlenceli gerçek

İlk sezonlarda Monica'nın kapı numarası 5, Joey ve Chandler'ın ise 4 idi. Ancak yapımcılar, iki taraf da yüksek katlı bir dairede yaşadığı için bunun mantıklı olmadığını fark etti. Monica'nın kapı numarası 20, diğerlerinin ise 19 olarak değişti.
Dizi ekibi, açılış sahnesinde yer alan çeşme önündeki danslarını mantıklı bulmadı. Sahne, sadece yapımcılar istediği için çekildi.
Son sezonlara doğru yakınlaşan Rachel ve Joey çifti, sadece seyircilerin değil oyuncuların da onayını alamadı. Oyuncular, birlikte yapımcıya itiraz etti. Jennifer Aniston, Rachel'ın Ross ile beraber olması gerektiğini söyledi.
Joey karakterini oynayan Matt LeBlanc, sonlara doğru Phoebe ve Joey'in bir ilişki yaşadığına dair bir fikir ortaya attıklarını ancak yapımcıların bunu beğenmediğini söyledi.
Ross'un oğlu Ben rolünü oynayan Cole Sprouse, Ben'in daha sonraki bölümlerde gözükmemesinin sebebini Ross'un iyi bir baba olmamasına bağlıyor.