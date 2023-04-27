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Friends'e dair bilmeniz gereken 16 eğlenceli gerçek

Artık bir klâsik haline gelmiş olan Friends, hâlâ bile birçok ülkede ilgiyle seyrediliyor. Eğer siz de bir Friends hayranıysanız, dizi hakkında öğreneceğiniz bilgiler, sizi çok eğlendirecek.

Giriş: 27.04.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İlk planlamaya göre; dizide sadece dört başrol olacaktı; Phoebe ve Chandler yan karakter olarak düşünülüyordu.

    Dizi için ilk düşünülen isim Friends değildi, bunun yerine; Insomnia Café, Friends Like Us ve Six of One gibi isimler düşünüldü.

    İlk senaryoya göre; Monica ve Joey'nin bir ilişki yaşaması gerekiyordu ancak daha sonra seyircilerin hoşuna gitmeyen bu fikir senaryodan çıkarıldı.

    10 sezon boyunca ilginç kıyafetleriyle tanıdığımız, marjinal kız Phoebe'nin aslında gotik bir tarza sahip olması planlanıyordu.

  • Dizinin platonik aşığı olan Gunther gerçekten bir baristaydı. Normalde kendisine bir rol yazılmamıştı ama kahve makinesini nasıl kullanacağını bilen bir tek o vardı ve öylece diziye dâhil oldu. Üstelik Gunther'ın ilk repliği, 33 bölümden sonra duyuldu ve o da "Evet" idi.

    Diziye başlarken, Monica karakteri için Jennifer Aniston; Rachel karakteri için de Courtney Cox düşünüldü. Şaşırtıcı bir şekilde her iki oyuncu da karşıt rolleri seçti.

    Kıyafetleri kadar ilginç müzik besteleriyle de bildiğiiz Phoebe'yi canlandıran Lisa Kudrow, gitar derslerinden nefret ediyordu; sadece birkaç ders aldı ve sonra bıraktı.

    Dizinin Central Perk'te bulunan ikonik turuncu koltuğu, yapım şirketinin bodrumunda bulunan rastgele bir koltuktu.

  • İlk sezonlarda Monica'nın kapı numarası 5, Joey ve Chandler'ın ise 4 idi. Ancak yapımcılar, iki taraf da yüksek katlı bir dairede yaşadığı için bunun mantıklı olmadığını fark etti. Monica'nın kapı numarası 20, diğerlerinin ise 19 olarak değişti. 

    Dizi ekibi, açılış sahnesinde yer alan çeşme önündeki danslarını mantıklı bulmadı. Sahne, sadece yapımcılar istediği için çekildi.

    Son sezonlara doğru yakınlaşan Rachel ve Joey çifti, sadece seyircilerin değil oyuncuların da onayını alamadı. Oyuncular, birlikte yapımcıya itiraz etti. Jennifer Aniston, Rachel'ın Ross ile beraber olması gerektiğini söyledi. 

    Joey karakterini oynayan Matt LeBlanc, sonlara doğru Phoebe ve Joey'in bir ilişki yaşadığına dair bir fikir ortaya attıklarını ancak yapımcıların bunu beğenmediğini söyledi.

    Ross'un oğlu Ben rolünü oynayan Cole Sprouse, Ben'in daha sonraki bölümlerde gözükmemesinin sebebini Ross'un iyi bir baba olmamasına bağlıyor.

  • Jennifer Aniston, neredeyse son sezonda olmayı kabul etmiyordu. Oyuncu artık başka şeyler yapmak istiyordu ancak yine de uzlaşma sağlandı ve final sezonun 24 bölümden 18 bölüme düşmesi şartıyla son sezonda yer almayı kabul etti. 

    Yapımcılar, Ross ve Rachel'ın yeniden bir araya geleceğini en başından beri biliyordu.

    Hollywood, kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkını kapatmaya başlamadan çok önce, Friends'teki herkes bölüm başına aynı parayı kazanıyordu.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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