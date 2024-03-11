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        Haberler Gündem Güncel Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi

        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi

        Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkiinde bir beton mikserinin freninin boşaldı, park halindeki 7 aracı ezerek hurdaya çevirdi. O an kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:45
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        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
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        Ankara'da, freni boşalan beton mikseri yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Beton mikserinin otomobilleri hurda yığınına çevirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkisinde meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

        İddiaya göre; freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yok kenarında araç flosuna ait otomobillere çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        7 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

        7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri, otomobilleri sürükleyerek durabildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Beton mikserinin otomobillere çarparak durması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında araçlara çarparak bir süre sürüklediği görüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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