Fransız Milletvekili Martin, İsrail'in "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiğini söyledi

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Pascale Martin, İsrail hükümetinin "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Martin, Ulusal Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

CNN haber kanalının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki askeri tesis "Sde Teiman"da çalışan İsraillilerle yaptığı habere değinen Martin, söz konusu İsrailli çalışanların anlattıklarının tüyler ürpertici olduğunu kaydetti.

"360 binden fazla kişi Gazze Şeridi'nin ortasına doğru yola koyuldu ancak bombardımanlar kuzeyde de yeniden başladı. 1 milyondan fazla insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Hiçbir medya artık yayım yapmıyor. İnsani yardım kamyonları saldırıya uğruyor. Sınır kapısı yıkıldı. İsrail hükümetinin soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor."

Fransız Milletvekili, sözlerine şöyle devam etti:

Martin, "İsrail, bu tarz işkence merkezlerinden 3 tane açtığını kabul ediyor." diyerek, 1,4 milyon Gazzeliyi Refah'a akın etmeye zorladıktan sonra İsrail ordusunun burayı bombaladığını ve bölgeye tanklar konuşlandırdığını söyledi.

Martin, ülkesinin sadece 11 Filistinli çocuğu topraklarında karşıladığını belirterek, bu çocuklara yalnızca 1 ebeveynin refakat etmesine izin verildiğini anlattı.

Macron'un Mısır'daki yaralı Filistinli çocukları Fransa'ya getireceği sözü verdiğini dile getiren Martin, "Gazze'de her 10 dakikada bir Filistinli çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." dedi.

Martin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert dille uyardığı için övündüğü yorumunda bulunarak, Macron'un bu uyarılarının sadece sözde kaldığına işaret etti.

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Pascale Martin, Mecliste bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye hitap ederek, "Cumhurbaşkanı ne zaman sözünü tutacak? Hükümetiniz bu çocukları (buraya) getirmek ve hayatlarını kurtarmak için ne zaman önlem alacak?" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLERİN TUTULDUĞU NECEF ÇÖLÜ'NDEKİ "SDE TEİMAN" ASKERİ TESİSİ

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisinde çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.