Türkiye'den sadece 25 kişi alabilecek!

Fransız otomobil üreticisi DS Automobiles, yıl sonuna kadar bir dizi modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, DS 7 Crossback'in sınırlı üretim Louvre özel serisi yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapan Louvre müzesine ait detaylar barındıran DS 7 Crossback Louvre'ye, Türkiye’den sadece 25 kişinin sahip olabileceği belirtildi.
Özel seride, PureTech 225 benzinli motor ile kombine edilen Opera tasarım konsepti ve Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyon gibi özellikler yer alıyor.
DS 7 Crossback Louvre sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra Ulusal Eugène-Delacroix Müzesi'ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi'deki Zaman Galerisi'ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca yüzün üzerinde başka müzede sunulan diğer imkanları garanti eden bir “Louvre Dostları” kartı veriliyor.
AMİRAL GEMİSİ EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE
Markanın amiral gemisi DS 9 da, Türkiye'ye gelmek için gün sayan bir başka model olarak dikkat çekiyor.
Eylül ayında Türkiye yollarına çıkacağı açıklanan DS 9'da, 4.93 metre uzunluğa, 1.93 metre genişliğe ve 1.46 metre yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2.9 metre olarak açıklanıyor.
Otomobilde, Nappa deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeler, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara malzeme, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar, her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan kamera destekli süspansiyon sistemi, yarı otonom sürüş sistemi, park yeri tespiti de yapabilen otomatik park yardımcısı gibi daha teknolojiler yer alıyor.
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