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Fransız üretici PSA'nın premium markası DS, yeni bir sedan model tanıttı. DS 9 adı ile ortaya çıkan otomobilin, Peugeot, Opel, Citroen gibi markaları bünyesinde bulunduran PSA'nın ürün gamının tepesinde konumlandığı kaydedildi.

Peugeot 508 ile aynı platformu paylaşan otomobilin uzunluğu 4.93 metre, genişliği ise 1.85 metre olarak açıklanıyor.

Şarj edilebilen hibrit güç ünitesine de sahip olan aracın emisyon salımı olmaksızın tamamen elektrikli sürüşe olanak sağladığı verilen bilgiler arasında.

Satışa sunulduğu andan itibaren şarj edilebilen hibrit teknolojisini sunabilecek otomobilde, turbo beslemeli benzinli motora eşlik eden elektrik motor ile kombine edilen hibrit sistem bulunuyor.

Bu sistem otomobile 225 beygir güç sağlarken, araçta 11.9 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve otomobilin tam elektrikli sürüş menzili de 50 km olarak açıklanıyor.

Bu elektrik motoru, sekiz ileri oranlı otomatik şanzıman üzerinden 110 beygir ve 320 Nm tork sunuyor.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞLİ OLACAK

135 km/sa hıza kadar tam elektrikli sürüşe olanak tanıyan otomobilin üzerindeki 7.4 kW gücündeki şarj ünitesi, bir ev, işyeri ya da halka açık şarj istasyonu yardımı ile 1.5 saat içerisinde bataryanın doldurulmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan, önümüzdeki yıllarda 250 ve 360 beygir güçlerinde iki hibrit motorun da ürün yelpazesinde yer alacağı bildiriliyor.

360 beygirlik versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi de sunulacak. Tüm motor seçenekleri, sekiz ileri oranlı otomatik bir şanzıman eşliğinde sunulacak.

Yarı otonom sürüş yardım sistemleri ile donatılan DS9'un Fransa’da tasarlandığı fakat ve Çin’de üretileceği bildirildi. Tüm pazarlarda satışa sunulacak otomobilin Türkiye'de yollara çıkış tarihi ise 2021’in ilk çeyreği olarak açıklanıyor.