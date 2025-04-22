Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransız hükümetine göre, Rusya'nın Paskalya ateşkesi Trump'ı yatıştırmaya yönelik operasyon | Dış Haberler

        Fransız hükümetine göre, Rusya'nın Paskalya ateşkesi Trump'ı yatıştırmaya yönelik operasyon

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'nın Paskalya nedeniyle aldığı geçici ateşkes kararının, iki ülke arasında barış müzakereleri için çaba sarf eden ABD Başkanı Donald Trump'ı yatıştırmaya yönelik bir "pazarlama operasyonu" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa: Ateşkesin amacı Trump'ı yatıştırmak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Barrot, France Info'ya yaptığı açıklamada, Moskova hükümetinin Hristiyan aleminin en önemli dini bayramları arasında yer alan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı nedeniyle 19-22 Nisan tarihlerini kapsayan ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Barrot, Rusya'nın Ukrayna'da aldığı geçici ateşkes kararı için "Paskalya ateşkesi Moskova'nın bir pazarlama operasyonuydu." ifadelerini kullandı.

        Rus ateşkesinin, iki ülke arasında henüz sonuç alınamayan barış müzakereleri için çaba harcayan ABD Başkanı Trump'ın "sabırsızlanmasını ve öfkelenmesini engellemek" amacıyla yapıldığını savunan Barrot, olası bir barış anlaşmasının ne zaman yapılacağı konusunda ise okları Rusya'ya çevirdi.

        REKLAM

        "Bu sorunun (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e sorulması gerekir." diyen Barrot, Ukraynalıların Rus-Fransız-İngiliz önerisi temelinde denizde, havada ve enerji altyapılarında ateşkes sağlanması için teklifte bulunduğu ancak Moskova hükümetinin bu teklife bir ayı aşkın süredir karşılık vermediğini hatırlattı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 3 Mart'ta, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna'da hava ve deniz ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını bildirmişti.

        Ukrayna'da geçici ateşkes

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

        Ancak taraflar, bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Habertürk Anasayfa