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Haberler Yaşam Son dakika: 100 yıl sonra ortaya çıktı! Türk sancağını böyle selamlamışlar

Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı anlar gün yüzüne çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk ile birlikte Adana cephesinin açılmasını sağlayan Sehlikzade Hasan Efendi’nin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler Adana’nın kurtuluşunun 100. yıldönümünde bölgeyi terk eden Fransız askerlerinin, 1 Aralık 1921’de Adana Tren Garı'ndan Türk sancağına ve askerine selam durduğu fotoğrafı görücüye çıkardı

02.12.2021 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 100 yıl sonra ortaya çıktı! Türk sancağını böyle selamlamışlar
Tavan arasında unutulmuştu... 100 yıl sonra ortaya çıktı
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İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde Sehlikzade Hasan Efendinin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıldönümü kapsamında Fransızların Türk askerlerini ve sancağını selamlayarak bölgeden ayrıldığı fotoğrafı ilk kez paylaştı.

İHA'nın haberine göre Cemal Selekoğlu, "Bunlar tavan arasında unutulmuş fotoğraflardı ve biz arşivimize kattık. İlk kez yayınlanıyor. Bu fotoğrafta 1 Aralık 2021 tarihinde Fransız komutanların Türk askerini ve sancağını selamlayarak Adana’dan çekilmesi ve Fransız heyetin Adana Garı’na gelişi görülüyor. Adana’nın işgalden kurtuluşunun fotoğrafı” dedi

Kemal Selekoğlu ise fotoğrafın üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Soykırıma uğradık diyenler Fransız ordusu ile ülkemize gelip işgal etmiş ve bu fotoğraflar ile çekilmelerinin belgeleri ilk kez yayımlanıyor” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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