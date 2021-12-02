Tavan arasında unutulmuştu... 100 yıl sonra ortaya çıktı

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde Sehlikzade Hasan Efendinin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıldönümü kapsamında Fransızların Türk askerlerini ve sancağını selamlayarak bölgeden ayrıldığı fotoğrafı ilk kez paylaştı.

İHA'nın haberine göre Cemal Selekoğlu, "Bunlar tavan arasında unutulmuş fotoğraflardı ve biz arşivimize kattık. İlk kez yayınlanıyor. Bu fotoğrafta 1 Aralık 2021 tarihinde Fransız komutanların Türk askerini ve sancağını selamlayarak Adana’dan çekilmesi ve Fransız heyetin Adana Garı’na gelişi görülüyor. Adana’nın işgalden kurtuluşunun fotoğrafı” dedi

Kemal Selekoğlu ise fotoğrafın üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Soykırıma uğradık diyenler Fransız ordusu ile ülkemize gelip işgal etmiş ve bu fotoğraflar ile çekilmelerinin belgeleri ilk kez yayımlanıyor” diye konuştu.