Türkiye - Karadağ maçı CANLI YAYIN

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STAT: Yeni 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Daniele Chiffi

SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Nikić, Vukčević, Vujačić, Kuč, Šipčić, Jovović, Bakić, Marušić, Jovetić, Camaj, Krstović

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. REKLAM 3 İSİM KADRODA YOK A Milli Takım'ın bu akşam oynayacağı Karadağ maçının 23 kişilik maç kadrosu belli oldu. Berke Özer, Atakan Karazor ve Ahmed Kutucu Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla 23 kişilik maç kadrosuna dahil edilmediler.

KARADAĞ İLE 5. MAÇ A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaştığı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip oluyor. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi. SON MAÇ TÜRKİYE'NİN Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

TARİHİNDEKİ 634. MAÇ UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 634'üncü müsabakaya çıkıyor. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 348'i resmi, 285'i özel toplam 633 maç oynayıp, biri hükmen 246 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 273'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 864 gol attı, kalesinde 906 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 633 karşılaşmanın 549'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.